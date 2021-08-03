Легковушка в Петрозаводске протаранила лесовоз (ВИДЕО)

Авария на перекрестке неравнозначных дорог произошла в одном из районов города.

В микрорайоне Ключевая на перекрестке улиц Ключевая и Гвардейская 4 августа в 10.26 произошла авария с участием лесовоза и легкового автомобиля. ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» Об аварии рассказал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии». Ранее в паблике появилось видео непосредственно с места события.

Лесовоз двигался по улице Гвардейская, в то время как легковушка поворачивала с улицы Ключевая, имея, таким образом, преимущество перед грузовиком.

От столкновения автомобили получили механические повреждения. Как сообщается, жертв удалось избежать.