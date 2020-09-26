"Нива" врезалась в грузовик на трассе в Карелии

Водитель-пенсионер устроил ДТП на автодороге А119 в Медвежьегорском районе.
По сообщению ГИБДД Карелии, 26 сентября в 07:20 на 603 км трассы "Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Кола" 79-летний водитель на "ВАЗ-2121", не убедившись в безопасности совершаемого маневра (началом движения), допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN.
В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ», ему оказана медицинская помощь.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в Петрозаводске кроссовер снес легковушку, пытавшуюся проскочить в "окно".
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