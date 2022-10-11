Легковушка врезалась в грузовик после заноса на скользкой дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло в понедельник вечером на одном из перекрестков в Петрозаводске.
Это случилось на Первомайском проспекте в районе пересечения с улицей Заводская, сообщает сайт dtpptz.ru,
Водитель легкового автомобиля на скользкой дороге не справился с управлением, начался занос. Машину развернуло на 180 градусов, после чего она врезался правой стороной в ехавший впереди грузовик.
Видеорегистратор очевидца, Aleksandra Akhmadulina, запечатлел момент ДТП.
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