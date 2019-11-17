Легковушка вылетела на пешеходную лестницу у кинотеатра в Петрозаводске (ВИДЕО и ФОТО)

ДТП произошло у кинотеатра "Калевала", обошлось без жертв.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием легкового автомобиля произошла в минувшую субботу на пересечении улиц Антикайнена, Ленинградская и Первомайского проспекта. Легковушка двигалась по улице Антикайнена со стороны центра. Проезжая перекресток, судя по видео на "красный", автомобиль вылетел на тротуар и врезался в ступени лестничного схода.

Причина такого маневра не понятна, пишет ДТП ПТЗ.

Транспортное средство получило механические повреждения.

В ДТП пострадавших нет.

Момент аварии попал в объектив камер компании "Ситилинк" и "Сампо.ру".

Днем раньше на Первомайском проспекте также была зарегистирована авария. После столкновения автомобили отбросило на угол перекрестка и тротуар.