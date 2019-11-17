08:52, 17 Ноября 2019
Легковушка вылетела на пешеходную лестницу у кинотеатра в Петрозаводске (ВИДЕО и ФОТО)
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ДТП произошло у кинотеатра "Калевала", обошлось без жертв.
Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием легкового автомобиля произошла в минувшую субботу на пересечении улиц Антикайнена, Ленинградская и Первомайского проспекта. Легковушка двигалась по улице Антикайнена со стороны центра. Проезжая перекресток, судя по видео на "красный", автомобиль вылетел на тротуар и врезался в ступени лестничного схода.
Причина такого маневра не понятна, пишет ДТП ПТЗ.
Транспортное средство получило механические повреждения.
В ДТП пострадавших нет.
Момент аварии попал в объектив камер компании "Ситилинк" и "Сампо.ру".
Днем раньше на Первомайском проспекте также была зарегистирована авария. После столкновения автомобили отбросило на угол перекрестка и тротуар.
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