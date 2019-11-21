Легковушки не поделили дорогу в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улицы Мурманская и Октябрьского проспекта.

Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", 19 ноября в 16.10 автомобили двигались по улице Мурманская во встречных направлениях. Лобовое столкновение произошло на регулируемом перекрестке, когда один из участников аварии, пропуская встречный транспорт, остановился в левой полосе движения.

Транспортные средства получили механические повреждения. Участники аварии не пострадали.

Ранее в Петрозаводске легковой автомобиль сбил пешехода (ВИДЕО)