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Лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом поступают в медорганизации Карелии

Новости. Общество
18:34, 24 Ноября 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Основная партия лекарств поступила в Карелию, осуществляется их доставка в медицинские организации Петрозаводска и районов республики, сообщили в Минздраве региона.

Вопросы обеспечения противовирусными препаратами медицинских учреждений, пациентов на амбулаторном лечении, а также наличия этих препаратов в розничных аптечных сетях рассмотрены на совещании, которое провел в режиме видеоконференцсвязи глава Карелии Артур Парфенчиков.

- В республике непростая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, важно обеспечить  пациентов с Covid-19 всеми необходимыми лекарствами. При этом не стоит забывать и о других вирусных инфекциях, для лечения которых также требуются противовирусные препараты, - отметил глава республики.

Как доложила заместитель министра здравоохранения Карелии Галина Матвеева, республике для обеспечения лекарственными препаратами пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь амбулаторно, из федерального бюджета выделено 23 108 700 рублей.  Заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов, включая фавипиравир – средство для лечения коронавируса, другие противовирусные, жаропонижающие, антибактериальные препараты.

Основная партия лекарств: фавипиравира, парацетамола, интерферона альфа-2b, амоксициллина+клавулановой кислоты -  поступила, уже осуществляется их доставка в медицинские организации Петрозаводска и районов республики  для обеспечения на дому пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания. Вчера и сегодня  лекарства направлены в центральные районные больницы – в Пудож, Беломорск, Сегежу, Костомукшу, Суоярви, Кондопогу, а также в поликлиники №1,2 и №4 города Петрозаводска и клинику "РЖД-Медицина". Передача препаратов медицинским организациям продолжается.

С учетом роста заболеваемости коронавирусом может потребоваться дополнительное федеральное финансирование закупок лекарственных препаратов амбулаторных пациентов, соответствующая заявка в Минздрав России направлена.

Руководители  организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность на территории Карелии:  "Карелфарм", "Невис", "Социальные аптеки" и "Сердце Карелии" - рассказали о наличии  противовирусных препаратов  в этих аптечных сетях.  В  аптеках "Невис", по информации директора аптечной сети в Карелии Юрия Короткевича, такие препараты есть. В других аптечных сетях наблюдаются перебои с поставками наиболее востребованных противовирусных лекарственных препаратов в связи с отсутствием их у поставщиков.  Лекарства поступают эпизодически, в ограниченном количестве, которого хватает на реализацию в течение одного-двух дней.

Минздрав Карелии обратился к оптовым поставщикам АО "Отисифарм" и ООО "Фирн М" (Москва) с просьбой о содействии в поставке лекарств в аптечные сети республики для розничной торговли.

По итогам совещания глава поручил Министерству экономического развития и промышленности совместно с Минздравом Карелии отработать с производителями лекарств вопросы прямых оптовых поставок противовирусных препаратов в республику.

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кир
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