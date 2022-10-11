Житель Карелии выпил — и угнал автомобиль

В Прионежье местный житель вернулся с гулянки домой на угнанном автомобиле и попал под уголовную статью, сообщили в прокуратуре Карелии.
В августе 27-летний житель Прионежья распивал спиртное в компании знакомых в соседнем поселке. После гулянки мужчина решил вернуться домой. Он подошел к припаркованной у хозяйского дома иномарке, запустил двигатель оставленным в замке зажигания ключом и уехал.
Пропажу автомобиля обнаружила мать потерпевшего, после чего они обратились с заявлением в полицию. Злоумышленника задержали, автомобиль вернули владельцу.
Угонщик признал вину, извинился перед знакомым. Уголовное дело направили в суд.
Жителю Прионежья грозит до пяти лет колонии.
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