Леня Голубков прокомментировал смерть Сергея Мавроди

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Актер Владимир Пермяков, исполнивший роль Лени Голубкова в рекламном ролике акционерного общества "МММ", прокомментировал смерть Сергея Мавроди.
Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на РЕН ТВ.
"Мавроди был для народа этакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс", — сказал Пермяков.
По его словам, Мавроди был талантливым, но не востребованным бизнесменом, а также сильным и умным человеком.
Ранее стало известно, что в Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен, основатель скандально известной финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. Предварительная причина смерти – сердечный приступ.
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