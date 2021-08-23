Лепнина отваливается с отремонтированных домов в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Фасады зданий, отремонтированных в Петрозаводске к 100-летнему юбилею Карелии, начали разрушаться.

Горожане предупреждают об опасности, которая подстерегает прохожих на центральных улицах столицы республики. В паблике «Подслушано в ПТЗ» разместили фото отвалившейся лепнины с фасадов зданий.

«Центр города. Лепнина падает на головы людям. Кто принимал работу?» - комментируют фото в паблике.

Ранее петрозаводчане поставили под сомнение качество ремонта дома №12 по проспекту Карла Маркса.

Напомним, в рамках подготовки к 100-летию республики отремонтировали фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска.