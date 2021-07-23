Лесной пожар в Карелии перекинулся на сторону Финляндии

Разгоревшийся Карелии лесной пожар перекинулся в пятницу через государственную границу на финскую сторону.

Об этом сообщило финское издание Yle.fi.

Пограничники Северной Карелии вызвали спасательную службу в район Руунаа города Лиекса примерно в половине пятого.

Спасатели обнаружили возгорание лесного массива на небольшой площади, примерно 0,1 гектара. В тушении участвовали 12 сотрудников спасательной службы и несколько пограничных патрулей. Огонь удалось погасить примерно к 10 вечера.

Район Руунаа, где был зафиксирован пожар, находится вблизи участки госграницы, который проходит по Муезерскому району Карелии.