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Лесной пожар в Карелии перекинулся на сторону Финляндии

Новости. Происшествия
16:56, 24 Июля 2021
фото: Яндекс. Карты

Разгоревшийся Карелии лесной пожар перекинулся в пятницу через государственную границу на финскую сторону.

Об этом сообщило финское издание Yle.fi.

Пограничники Северной Карелии вызвали спасательную службу в район Руунаа города Лиекса примерно в половине пятого.

Спасатели обнаружили возгорание лесного массива на небольшой площади, примерно 0,1 гектара. В тушении участвовали 12 сотрудников спасательной службы и несколько пограничных патрулей. Огонь удалось погасить примерно к 10 вечера.

Район Руунаа, где был зафиксирован пожар, находится вблизи участки госграницы, который проходит по Муезерскому району Карелии. 

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Комментарии

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кир
2021-07-24 17:50:58
Мигрантов и пожары в недружественные страны не надо останавливать. Бог дал, бог взял. Своих дел хватает с ленивым населением.
Пашка
2021-07-24 17:17:26
Одни проблемы от нашей " необъятной", хозяева страны в "лондонах" живут,да на яхтах рассекают дорогих, а здесь не могли стране "менеджеров" поумней найти, чтобы хоть соседей не сжечь да "не взорвать."...
сашка
2021-07-24 17:13:21
С таким же климатом ! - визжала либерда :)
Off
2021-07-24 17:22:30
сашка, социопатишка, они визжат в думе. . А финны погасили пожар.. а ты скулищь на них в бессильной злобе
Гость
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