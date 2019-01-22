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Новости. Общество
13:12, 22 Января 2019
фото: Администрации Петрозаводска

Лестницы в Петрозаводске отремонтируют за 30 млн рублей

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Весной в Петрозаводске будет продолжен ремонт лестниц, заверили в администрации города.

Специалисты администрации города завершают инвентаризацию лестничных спусков и пешеходных маршрутов.

В настоящее время выполнено полное обследование несколько десятков лестниц, большинство из которых расположены в зеленых зонах города. Часть лестничных спусков, наиболее нуждающихся в починке, уже восстановлена в конце минувшего года.

"В капитальном ремонте нуждается около 30 лестниц, ориентировочная стоимость работ – 28 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что изыскать средства удастся, в том числе, за счет финансирования в рамках программы "Безопасный Петрозаводск", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Напомним, в конце минувшего года переоборудован лестничный спуск возле остановки "Улица Репникова", восстановлены поврежденные элементы лестниц на улице Фрунзе, Октябрьском проспекте, улице Сусанина и в парке Ямка. Починены ограждения у мемориала "Вечный огонь" и на пешеходном мосту возле школы №20, добавлен сегмент к лестничному спуску от улицы Энгельса к Неглинке.

"На весну уже запланированы работы по ремонту лестницы у дома 15 на улице Лизы Чайкиной, предусмотрена реконструкция перил на мостике через Неглинку в парке Зеленый Берег", - отметила Анна Дудырина.

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Комментарии

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zanoza
2019-01-22 13:43:17
Лестницы ремонтировать за 28 млн.рублей гораздо легче чем расселять аварийные дома. Наша администрация не умеет решать глобальные вопросы. Берётся лишь за мелочёвку чтобы не утруждать себя любимых.
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