Лестницы в Петрозаводске отремонтируют за 30 млн рублей

Весной в Петрозаводске будет продолжен ремонт лестниц, заверили в администрации города.

Специалисты администрации города завершают инвентаризацию лестничных спусков и пешеходных маршрутов.

В настоящее время выполнено полное обследование несколько десятков лестниц, большинство из которых расположены в зеленых зонах города. Часть лестничных спусков, наиболее нуждающихся в починке, уже восстановлена в конце минувшего года.

"В капитальном ремонте нуждается около 30 лестниц, ориентировочная стоимость работ – 28 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что изыскать средства удастся, в том числе, за счет финансирования в рамках программы "Безопасный Петрозаводск", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Напомним, в конце минувшего года переоборудован лестничный спуск возле остановки "Улица Репникова", восстановлены поврежденные элементы лестниц на улице Фрунзе, Октябрьском проспекте, улице Сусанина и в парке Ямка. Починены ограждения у мемориала "Вечный огонь" и на пешеходном мосту возле школы №20, добавлен сегмент к лестничному спуску от улицы Энгельса к Неглинке.

"На весну уже запланированы работы по ремонту лестницы у дома 15 на улице Лизы Чайкиной, предусмотрена реконструкция перил на мостике через Неглинку в парке Зеленый Берег", - отметила Анна Дудырина.