Летний «Город мастеров» открылся для 300 школьников в Петрозаводске

В Петровском дворце стартовала первая смена летнего лагеря дневного пребывания.

По сообщению администрации города, летний «Город мастеров» открыл двери для 300 юных петрозаводчан в возрасте от 7 до 15 лет.

Коллектив муниципального учреждения приготовил для школьников программу, насыщенную мастер-классами, конкурсами и флешмобами, творчеством и представлениями от Театра кукол Карелии и театра Ad LIBERUM.

Большую часть времени дети, посещающие лагерь, будут проводить на свежем воздухе. Программой предусмотрены прогулки, физические занятия, подвижные игры и соревнования.

В мэрии напомнили, в период летних школьных каникул в Петрозаводске детский отдых организован также на базе школ №№ 6, 7, 34, 35 и лицея № 13.

Ранее сообщалось, этим летом в Карелии будут работать 123 организации детского отдыха.