В День защиты детей в Петрозаводск придет лето

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 1 июня.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит +5, +7°С, днем поднимется до +17, +19°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии будет также переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью ожидается от +2 до +7°С, днем до +12, +17°С, местами воздух в республике прогреется до +20°С.