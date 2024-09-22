Лето любви в Пудожском районе: родилось 27 новых семей

Статистикой новых браков поделились в социальных сетях.

Управление ЗАГС Республики Карелия поделилось летними итогами Межрайонного отдела ЗАГС № 4 в Пудоже. Там за июнь, июль и август 2024 года свои отношения официально оформили 27 пар.

Среди них были как совсем юные влюбленные — 24-летний жених и 21-летняя невеста — так и более зрелые пары, решившие связать себя узами брака в возрасте 69 и 61 года.