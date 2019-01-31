Льготники в Карелии месяцами не могут получить бесплатные лекарства, заявил представитель Путина

Главный федеральный инспектор по Карелии аппарата полпредства президента в СЗФО Иван Сивин рассказал о жалобах жителей республики на невозможность получить бесплатные лекарства.

Как сказал Иван Сивин в четверг на коллегии прокуратуры Карелии, на особом месте остается вопрос с предоставлением лекарств льготным категориям граждан.

"Каждый год посещаю районы Карелии, провожу прием граждан, в половине районов этот вопрос озвучивается как проблемный. Местные жители, льготники, жалуются, что днями, неделями, порой месяцами не могут получить бесплатные лекарства в медучреждениях, и не имеют ни малейшего представления куда им следует звонить, писать", - сказал Сивин.

"Даже был такой случай, когда 80-летний льготник-дедушка вынужден был звонить по номеру 112, чтобы хоть как-то решить этот вопрос. Объяснение печальное, очень простое – нет поставок из республиканского Минздрава. Я призываю обратить особое внимание на ситуацию с лекарствами, так как от этого зависит жизнь людей", - привел пример главный федеральный инспектор по Карелии.

По его мнению, прокурорам нужно давать самую жесткую оценку бездействию конкретных должностных лиц, ответственных за эту сферу.