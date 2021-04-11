Льготы на электричество для бедных предлагают вводить за счет богатых

Такая мера может быть реализована в случае перехода к экономически обоснованным тарифам, который предусматривает повышение тарифов для граждан с высоким доходом, следует из документа. Сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для граждан, и поставщики ресурсов покрывают свои издержки за счет повышения тарифов для бизнеса.

О позиции Минстроя читайте в интернет-газете "Вести Карелии".