Льготы на электричество для бедных предлагают вводить за счет богатых

Власти обсуждают введение субсидирования тарифов на электроэнергию для малоимущих россиян за счет повышения тарифов для людей с высоким доходом.
Об этом, сообщили "Известия" со ссылкой на протокол совещания у председателя комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» от 19 февраля.
Такая мера может быть реализована в случае перехода к экономически обоснованным тарифам, который предусматривает повышение тарифов для граждан с высоким доходом, следует из документа. Сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для граждан, и поставщики ресурсов покрывают свои издержки за счет повышения тарифов для бизнеса.
О позиции Минстроя читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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