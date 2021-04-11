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Льготы на электричество для бедных предлагают вводить за счет богатых

Новости. Общество
09:10, 12 Апреля 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Власти обсуждают введение субсидирования тарифов на электроэнергию для малоимущих россиян за счет повышения тарифов для людей с высоким доходом.

Об этом, сообщили "Известия" со ссылкой на протокол совещания у председателя комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» от 19 февраля.

Такая мера может быть реализована в случае перехода к экономически обоснованным тарифам, который предусматривает повышение тарифов для граждан с высоким доходом, следует из документа. Сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для граждан, и поставщики ресурсов покрывают свои издержки за счет повышения тарифов для бизнеса. 

О позиции Минстроя читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-04-12 10:03:46
Жульё в нашей стране достало , при чём очень сильно .
Горожанин
2021-04-12 09:42:06
По-моему, тарифы на ресурсы давно уже стали второй "налоговой системой" для поборов с населения, ничего общего с реальной экономикой не имеющей. От энергоресурсов дорожает все остальное, но сами ресурсы - они же природного происхождения - с какого перепугу постоянно дорожают?!
наташка
2021-04-12 09:35:59
Куркули трепещите !
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