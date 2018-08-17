Личными данными россиян хотят распоряжаться без их ведома

Представители бизнеса предложили поправки в закон "О персональных данных", которые позволяют компаниям без уведомления передавать персональные данные граждан третьим лицам.

Поправки написали представители бизнеса, а фонд "Сколково" (центр компетенций при создании нормативов цифровой экономики) отправил их в следующую инстанцию по направлению – рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики, заявил представитель "Сколково". Она либо одобрит поправки, либо вернет в "Сколково" на доработку.

Согласно законопроекту, компании смогут самостоятельно распоряжаться имеющимися у них персональными данными и передавать их на обработку подрядчику без ведома владельца. При этом подрядчик, получивший данные на обработку, также сможет передавать их третьим лицам, уведомив компанию-заказчика, пишут "Ведомости".

Отвечать за сохранность данных придется той компании, которая получила согласие гражданина на их обработку.

Отмечается, что нововведения позволили бы многопрофильному бизнесу и стартапам расширить спектр дистанционных услуг и предлагать клиентам именно то, что им интересно. С другой стороны, в случае принятия поправок пользователь потеряет четкий контроль за передачей его персональных данных и станет бесправным в этом процессе.

К персональным данным россиян уже получили доступ банки. С 30 июня они начали собирать биометрические данные (запись голоса и образ лица) в рамках проекта по удаленной аутентификации. С помощью этой информации клиенты смогут проходить удаленную авторизацию и пользоваться услугами любого банка, участвующего в системе, даже если у них не было там открытого счета.