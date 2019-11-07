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Новости. Общество
07:25, 07 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Лидер коммунистов Карелии поздравил жителей республики с праздником 7 ноября

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Руководитель республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов считает, что сегодня нашей стране нужно вспомнить все достижения, заложенные в октябре 1917 года.

"102 года назад наша страна открыла новую эпоху, эпоху экономического и культурного взлета, политических и трудовых побед…, - отметил в своем поздравлении с Днем Великой Октябрьской социалистической революции Евгений Ульянов. - С разрушением Советского Союза Россия оказалась на штрафном круге истории. Наша страна потеряла десятилетия, за которые мир совершил технологический рывок. Чтобы не оказаться на самом дне и начать немедленное восхождение, нужно вспомнить все достижения, заложенные в октябре 1917 года".

Лидер карельских коммунистов поздравил всех жителей Карелии с годовщиной Великого Октября и пригласил всех на демонстрацию и митинг в Петрозаводске.

Напомним, сбор участников мероприятий начнется 7 ноября в 12.30 на площади Ленина у Вечного огня. В 13 часов – начало шествия по проспекту Карла Маркса до площади Кирова. В 13.20 состоится митинг на площади Кирова.

На время праздничной демонстрации в центре Петрозаводска изменится схема движения. 

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