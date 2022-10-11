Лифты для инвалидов по-прежнему не работают на вокзале в Петрозаводске

Карельская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения прав инвалидов на железнодорожном вокзале.

По сообщению ведомства, на территории вокзала не обеспечена возможность самостоятельного передвижения маломобильных пассажиров.

«При этом специальные подъемники на платформу с южной и северной стороны вокзала имеются, однако они не запущены в эксплуатацию. Кроме того, в здании вокзала и на платформе отсутствует информация для инвалидов по зрению о приближении их к зонам повышенной опасности», - говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки транспортная прокуратура внесла представление начальнику Северо-Западной дирекции железнодорожных вокзалов.

Напомним, реконструкция железнодорожного вокзала была завершена в 2020 году. На вокзале была реконструирована платформа № 1, завершен ремонт основных помещений здания вокзала и билетно-багажного центра. Открыты залы ожидания, кассы дальнего и пригородного сообщения, камеры хранения, санитарные комнаты, пешеходный тоннель к платформе № 2 и т.д.