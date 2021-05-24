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Лихач на иномарке с московскими номерами вылетел на перекресток в Петрозаводске под красный и снес автомобиль (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:20, 25 Мая 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Лихач на иномарке с московскими номерами вылетел на перекресток в Петрозаводске под красный и снес автомобиль (ВИДЕО)

На пресечении улицы Горького и Красноармейской в минувший понедельник, 25 мая, в 21.38 столкнулись Chevrolet  и Hyundai.

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23.05.2021 09:10

Столкновение произошло, когда Hyundai выехал на перекресток с улицы Горького, Chevrolet (московские номера) мчался под заперщающий сигнал светофора.

От удара обе машины вылетели на тротуар, попутно снесли дорожный знак. Одному из участников аварии потребовалась помощь врачей.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компаний «Ситилинк».

Видео размещено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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Комментарии

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