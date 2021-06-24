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Лихач в Петрозаводске подверг опасности жизнь пожилого пешехода (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:54, 25 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Водитель на Ключевой грубо нарушил ПДД, рванув на обгон и не дождавшись, пока пожилой человек перейдет улицу.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» один из подписчиков разместил видео серьезного нарушения ПДД.

Возле дома № 10 по улице Ключевая водитель одного из автомобилей совершил обгон непосредственно на регулируемом пешеходном переходе, по которому в этот момент еще шел человек. Нарушение зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

«Уважаемый водитель автомобиля „Тойота Королла“ с номером К344УЕ10! Скорее всего, вы просто забыли, а, может, даже и не знали, что в соответствии с абз. 3 п. 11.4 ПДД РФ на пешеходных переходах обгон запрещён. Да-да, понимаю, что для вас остальные водители, которые давали пожилому пешеходу возможность закончить переход проезжей части по регулируемому пешеходному переходу — это, скорее всего, „тошноты“, но стоило ли так торопиться?» — задается вопросом автор ролика.

Напомним, в прошлом месяце водитель внедорожника чуть не сбил пешеходов на «зебре» в центре Петрозаводска.

А недавно автоинспекторы нашли и наказали водителя автобуса, проехавшего регулируемый перекресток на красный свет.

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