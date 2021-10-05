Лишенные прав арестанты в Карелии узнали о безопасности на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические занятия с осужденными, лишенными водительских прав, а также сотрудниками СИЗО, сообщили в УФСИН Карелии.

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска провели занятие с осужденными, лишенными права управления транспортными средствами.

Инспекторы рассказали осужденным о влиянии алкоголя на реакцию и внимание водителя, а также на другие негативные последствия употребления спиртного за рулем. Особое внимание лекторы уделили недопустимости управлениями транспортными средствами в период лишения водительских прав.

Кроме того, профилактическое занятие о безопасности дорожного движения было проведено и с сотрудниками СИЗО-1 в Петрозаводске. Была приведена статистика аварий, затронута тема детского травматиза, соблюдения мер безопасности. Автоинспекторы напомнили слушателям о культуре и взаимоуважении на дорогах.