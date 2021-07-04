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Лиственница может исчезнуть из лесов Карелии

Новости. Общество
09:26, 05 Июля 2021
фото: © пресс-служба Водлозерского национального парка

Сотрудники Института леса Карельского научного центра РАН исследовали территорию Водлозерского национального парка.

В июне на территории Национального парка «Водлозерский» состоялась экспедиция сотрудников Института леса. Объектом внимания ученых стали пробные площади в районе турбазы «Охтома», сообщили в пресс-службе нацпарка.

Пробная площадь была заложена еще в 1999 году в коренном разновозрастном еловом насаждении, и с тех пор каждые 5 лет исследователи проводят мониторинг состояния деревьев на этом участке.

Также экспедиция провела исследования посадок лиственницы. Водлозерский национальный парк – западная граница ареала обитания лиственницы сибирской. Лиственница  редко встречается в Карелии и  является предметом пристального внимания ученых. Исследования показали, что последние 50 лет естественного возобновления лиственницы практически не происходит, и если эту тенденцию не изменить, сибирячка может навсегда исчезнуть из карельских лесов. Для сохранения этого редкого вида в Водлозерском парке в 2017 году на месте ветровала лиственницы были высажены искусственно, и теперь ученые тщательно следят за молодыми деревьями.

Ранее в Карелии обнаружили редкую северную орхидею.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-05 09:52:35
Так называемые карельские учОные с Пушкинской опять будут сочинять диссертации и макулатурить архивы своими бесполезными так называемыми научными исследованиями. Их там 800 штук в КНЦ сидит.
Off
2021-07-05 10:13:00
театральный критик, когда пристройку снесешь ? Нытик. :)
кир
2021-07-05 09:42:31
Обоснование полезности и нужности самобытных учОных. Не более того, - сказал умный кот.
Гость
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