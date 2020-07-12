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Ливни обрушатся на север Карелии

Новости. Общество
15:33, 13 Июля 2020
фото: © Архив EPA/AXEL HEIMKEN
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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории трех северных районов республики.

По сообщению МЧС Карелии, днем 14 июля местами по северным районам ожидается сильный дождь.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Калевальский, Кемский и Лоухский  районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Ранее в МЧС предупредили жителей Карелии об опасности гадюк.

 

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