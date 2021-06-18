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Любарский потребовал изменить график уборки набережной в Петрозаводске

Новости. Общество
12:20, 19 Июня 2021
фото: ИА Республика/Сергей Юдин

Мэр Петрозаводска заявил, что качество уборки набережной Онежского озера его не устраивает.

Владимир Любарский требует организовать более раннюю уборку мусора на набережной Онежского озера.

«Меры по уборке набережной, предложенные коллегами, явно недостаточны», — пояснил он.

По оценке Любарского, рабочие должны убирать мусор из урн  на берегу Онего к 6-30 утра. Об этом он рассказал в соцсети.

«Обращаюсь к коллегам. Шутки в сторону — неделя на предложения. Месяц, максимум, — на реализацию. Контрольное время в течение суток 23.00 и 6.00. В шесть утра и не позднее уборка урн должна начинаться и в 6.30 заканчиваться», — заявил мэр города. 

Владимир Любарский предложил нанять для утренней уборки набережной Онего горожанина, проживающего поблизости.

«Я же предлагал — найдите по договору ГПХ пенсионера, живущего рядом. Или не пенсионера, все равно. Взял утром в будке садовую тележку — проехал вдоль урн — собрал мусор — высыпал в близлежащий контейнер. Все — пошёл чай пить домой — до следующего выхода. Не устраивает этот вариант — ищите другой», — заявил Любарский.

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска возмутился поведением байкера и автомобилиста, выехавших на набережную Онего.

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Комментарии

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Zim
2021-06-19 12:50:12
Интересно, что из себя будут представлять туалеты, например в ресторанах, если их будут убирать не в течение всего времени их работы, а только перед открытием? Или Любарский полагает, эти самые туалеты достаточно один раз в день убирать?
Off
2021-06-19 12:46:53
Эка новость... Скоро дойдет до того, что будете писать , как он плодотворно ..сходил в сортир. )))
Гость
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