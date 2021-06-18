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Мэр Петрозаводска возмутился поведением байкера и автомобилиста, выехавших на набережную Онего

Новости. Общество
10:54, 19 Июня 2021
фото: Moto Gem мото-сервис / ВК

Глава Петрозаводска Владимир Любарский назвал чудаками водителей мотоцикла и бронированного микроавтобуса, которые выехали на набережную Онежского озера.

Водитель микроавтобуса и мотоциклист выехали на пешеходную зону набережной Онежского озера и сфотографировались там. Этот факт возмутил мэра Петрозаводска Владимира Любарского.

«Из-за таких вот чудаков придётся, похоже, помимо знаков ещё и бетонные грибки ставить. Что у людей в головах — вообще непонятно», — заявил он в соцсети.

Ранее сообщалось, как глава Петрозаводска устроил на обеде разборку с байкерами, катающимися по пешеходным дорожкам на набережной города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-06-19 11:44:52
Таранить надо самокатом, и броневик инкассаторский тож! И надолбы-грибки поставить, без них никак.
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