Мэр Петрозаводска возмутился поведением байкера и автомобилиста, выехавших на набережную Онего

Глава Петрозаводска Владимир Любарский назвал чудаками водителей мотоцикла и бронированного микроавтобуса, которые выехали на набережную Онежского озера.

Водитель микроавтобуса и мотоциклист выехали на пешеходную зону набережной Онежского озера и сфотографировались там. Этот факт возмутил мэра Петрозаводска Владимира Любарского.

«Из-за таких вот чудаков придётся, похоже, помимо знаков ещё и бетонные грибки ставить. Что у людей в головах — вообще непонятно», — заявил он в соцсети.

Ранее сообщалось, как глава Петрозаводска устроил на обеде разборку с байкерами, катающимися по пешеходным дорожкам на набережной города.