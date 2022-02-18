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Любарский совершил лыжный поход по Онежскому озеру длиной 37 километров (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
08:40, 20 Февраля 2022
фото: страница В. Любарского в ВК

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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский впервые после болезни совершил непростой лыжный поход по Онежскому озеру.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал своим подписчикам в соцсети о лыжном походе, который он совершил в субботу, 19 февраля. 

Судя по опубликованным фото, Владимир Любарский прошел по Онежскому озеру на лыжах почти 37 километров и побывал, в том числе, на Ивановских островах.

"Небольшой лыжный поход" занял у Владимира Любарского в общей сложности 11 часов и завершился, когда уже было темно.

 

Это был первый поход мэра Петрозаводска, который много времени уделяет занятиям спортом и ведет активный образ жизни, после полученной в ДТП травмы ноги и перенесенного недавно ковида.  

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Комментарии

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