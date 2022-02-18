Любарский совершил лыжный поход по Онежскому озеру длиной 37 километров (ФОТОФАКТ)

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский впервые после болезни совершил непростой лыжный поход по Онежскому озеру.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал своим подписчикам в соцсети о лыжном походе, который он совершил в субботу, 19 февраля.

Судя по опубликованным фото, Владимир Любарский прошел по Онежскому озеру на лыжах почти 37 километров и побывал, в том числе, на Ивановских островах.

"Небольшой лыжный поход" занял у Владимира Любарского в общей сложности 11 часов и завершился, когда уже было темно.

Это был первый поход мэра Петрозаводска, который много времени уделяет занятиям спортом и ведет активный образ жизни, после полученной в ДТП травмы ноги и перенесенного недавно ковида.