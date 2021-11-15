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Любарский вышел на работу в гипсе (ФОТО)

Новости. Общество
13:16, 23 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Пострадавший в ДТП глава Петрозаводска Владимир Любарский сегодня вышел на работу в гипсе.

Корреспондент «Столицы на Онего» застал главу Петрозаводска Владимира Любарского на его рабочем месте, в кабинете мэра города.

Глава Петрозаводска сказал, что вышел на службу, чтобы поработать над бюджетом, который депутаты Петросовета будут рассматривать в первом чтении на этой неделе. Кроме этого, мэр планирует сегодня съездить на «Фонтаны», чтобы проконтролировать ход реконструкции лыжной трассы.

Владимир Любарский сидит в своем кресле, а ногу в гипсе держит на стуле. Рядом стоят ходунки, с помощью которых мэр передвигается.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара, за что впоследствии был оштрафован на 500 рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Титов
2021-11-23 14:13:47
Если бы все чиновники вот так работали ! Здоровья Вам , господин мэр !
Саныч
2021-11-23 14:11:26
Желаю здоровья. С честью вышел из ситуации, надо признать.
Hовый
2021-11-23 13:47:20
Дешевые понты. В футболке застиранной с растянутым воротом. Как гопник какой-то. С айфоном.
Гражданин
2021-11-23 13:45:54
Неугомонный !
Но вызывает уважение.
Но все же здоровье важней.
Гость
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