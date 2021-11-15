Любарский вышел на работу в гипсе (ФОТО)

Пострадавший в ДТП глава Петрозаводска Владимир Любарский сегодня вышел на работу в гипсе.

Корреспондент «Столицы на Онего» застал главу Петрозаводска Владимира Любарского на его рабочем месте, в кабинете мэра города.

Глава Петрозаводска сказал, что вышел на службу, чтобы поработать над бюджетом, который депутаты Петросовета будут рассматривать в первом чтении на этой неделе. Кроме этого, мэр планирует сегодня съездить на «Фонтаны», чтобы проконтролировать ход реконструкции лыжной трассы.

Владимир Любарский сидит в своем кресле, а ногу в гипсе держит на стуле. Рядом стоят ходунки, с помощью которых мэр передвигается.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара, за что впоследствии был оштрафован на 500 рублей.