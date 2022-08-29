Любитель гигиены украл в магазине Петрозаводска 20 тюбиков зубной пасты

Молодой рецидивист обокрал магазин в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Так, 24-летний ранее неоднократно судимый петрозаводчанин взял с витрины одного из городских магазинов коробку с более чем двадцатью тюбиками зубной пасты, спрятал в сумку и, не расплатившись, покинул торговый павильон. Причинённый организации ущерб превысил 3 тысячи рублей.

А 22-летний ранее судимый юноша подозревается в хищении двух флаконов мужских духов из торгового центра Петрозаводска общей стоимостью не менее 6 тысяч рублей, которые он в дальнейшем сбыл, а доходом распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждены и расследуются уголовные дела. Максимальная санкция инкриминируемой фигурантам статьи — до двух лет лишения свободы.