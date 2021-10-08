Любитель пьяной езды из Карелии не пожелал исправляться и попал за решетку

В Калевальском районе суд вынес приговор местному жителю, дважды попавшемуся пьяным за рулем, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя поселка Боровой, дважды попавшегося пьяным за рулем.

Так, в июле 2021 года автомобиль под управлением подсудимого был остановлен нарядом ДПС — при проведении освидетельствования выяснилось, что водитель пьян.

При этом в августе 2020 года подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Тогда суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права работать водителем на срок 2 года.

Учитывая, что на путь исправления житель Борового не встал, окончательным наказанием для него стало лишение свободы на полгода и лишение права работать водителем на срок два с половиной года.

Приговор суда в законную силу не вступил.