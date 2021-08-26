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Любитель спортивной одежды обокрал несколько специализированных магазинов в Петрозаводске

Новости. Криминал
13:15, 27 Августа 2021
фото: © freepik

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Мужчина вынес из петрозаводских спортмагазинов товаров на несколько десятков тысяч рублей.

По сообщению в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратилась менеджер магазина спортивной одежды, расположенного в крупном торговом центре. Она сообщила о хищении товара на сумму более 25 тысяч рублей. Факт кражи был выявлен в ходе просмотра записи камер видеонаблюдения работниками заведения. Спустя несколько дней ситуация повторилась: из торгового зала того же магазина пропали вещи на 14 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлениям причастен 42-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого еще к нескольким кражам из спортивных магазинов, находящихся в различных точках города. В числе похищенного: джемперы, кроссовки, спортивные брюки и футболки. Товары мужчина сбывал, деньги тратил на личные нужды.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

Ранее любитель морепродуктов в Петрозаводске попался на грабеже.

 

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