Любитель выпить обокрал магазин в Петрозаводске

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В полицию обратились продавцы продовольственного магазина, сообщили в МВД Карелии.
Днем в торговый зал магазина в Петрозаводске зашел мужчина и украл две бутылки крепкого спиртного напитка. Мужчина проигнорировал попытки сотрудников остановть его. Ущерб составил 500 рублей.
Полицейские установили подозреваемого – жителя соседнего дома. Он рассказал оперативникам, что выпил алкоголь.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее другой петрозаводчанин обокрал продуктовый магазин.
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