Любительница фантастики из Петрозаводска осталась без денег при попытке купить книги недорого

Жертвой мошенников стала петрозаводчанка, мечтавшая приобрести серию популярных романов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 41-летняя жительница Петрозаводска. Она сообщила, что ее обманули мошенники. Женщина пояснила, что на известном сайте нашла объявление о продаже книг — серии популярных фантастических романов по выгодной цене. Петрозаводчанка сразу же написала контрагенту. Тот предложил продолжить общение в одном из мессенджеров. Женщина согласилась. Оговорив детали сделки, продавец отправил потенциальной покупательнице ссылку якобы для оплаты товара и его доставки. Жительница карельской столицы перешла по ней. Затем, не раздумывая, ввела реквизиты своей карты, в том числе код, который получила в смс-сообщении. Тут же с её банковского счёта были списаны денежные средства в размере 20 500 рублей. Поняв, что попалась на уловку мошенников, потерпевшая отправилась в правоохранительные органы.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, мошенники обманули жителя Петрозаводска, мечтавшего купить лодочный мотор.