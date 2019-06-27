Любительница шоппинга обокрала магазин в ТЦ Петрозаводска

Женщина воровала одежду одного размера в ТЦ на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

В полицию с заявлением о краже обратились работники магазина одежды, расположенного в ТЦ микрорайона Древлянка. Добычей злоумышленницы становилась женская одежда определенного размера.

Сотрудниками уголовного розыска установлена 46-летняя подозреваемая. По версии полицейских, она приходила в торговую точку ближе к закрытию. Взяв несколько вещей, шла в примерочную, где снимала бирки с понравившейся ей одежды и складывала ее в сумку. Остальное оставляла в торговом зале и уходила.

По факту кражи одежды на сумму 6 тысяч рублей возбуждено уголовное дело.



У стражей порядка есть основания полагать, что фигурантка причастна к еще нескольким хищениям из данного магазина.