Любительница шоппинга обокрала магазин в ТЦ Петрозаводска

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Женщина воровала одежду одного размера в ТЦ на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.
В полицию с заявлением о краже обратились работники магазина одежды, расположенного в ТЦ микрорайона Древлянка. Добычей злоумышленницы становилась женская одежда определенного размера.
Сотрудниками уголовного розыска установлена 46-летняя подозреваемая. По версии полицейских, она приходила в торговую точку ближе к закрытию. Взяв несколько вещей, шла в примерочную, где снимала бирки с понравившейся ей одежды и складывала ее в сумку. Остальное оставляла в торговом зале и уходила.
По факту кражи одежды на сумму 6 тысяч рублей возбуждено уголовное дело.
У стражей порядка есть основания полагать, что фигурантка причастна к еще нескольким хищениям из данного магазина.
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