890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Девочка, приехавшая на каникулы в Петрозаводск из Мурманска, заболела коронавирусом
Сегодня 10:39
Юный водитель на иномарке упал в реку с моста в Карелии 3
Сегодня 14:20
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом 11
Сегодня 10:53
В Карелии коронавирус подтвердился еще у пятерых человек 1
Сегодня 09:25

Любовь Кулакова: "Профессиональное сообщество поможет ускорить установку достойного памятника Яше Степанову"

Новости. Общество
17:48, 12 Мая 2020
фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин
Загрузка...

Председатель Общественной палаты республики Любовь Кулакова прокомментировала предложение о проведении нового конкурса макетов памятного знака бойцу истребительного батальона Якову Степанову.

Глава Общественной палаты республики Любовь Кулакова направила обращение в Художественную комиссию по рассмотрению проектных решений памятников, монументов, мемориальных и памятных досок, арт-объектов и других памятных знаков, устанавливаемых на территории Петрозаводска. После обсуждения на площадке палаты эскизов нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне столицы Карелии осенью 1941 года, общественники решили обратиться к профессиональному сообществу. Они предложили провести новый конкурс по выбору макета, чтобы получить еще больше предложений и компетентным жюри выбрать самый удачный и достойный проект.

"Поскольку вопрос демонтажа памятного знака Якову Степанову, располагавшегося на территории парка "Каменный бор", вызвал широкий резонанс, Общественная палата не могла остаться в стороне, - сказала Любовь Кулакова. - Я считаю, что главная причина этого резонанса - у населения не было достаточной информации, почему это происходит, что будет с благоустройством парка, строительством социальных объектов и в первую очередь - с памятником, увековечиванием памяти погибшего в Великую Отечественную войну".

По словам председателя Общественной палаты, задачей палаты было, с одной стороны, донести до властей города мнение граждан, а, с другой стороны, помочь горожанам активнее включиться в благоустройство территории, где они живут, и в сохранение исторического объекта.

"Я принимаю и понимаю эмоции людей, которые участвовали в обсуждении судьбы памятного знака Якову Степанову. Но при этом считаю, что в решении таких вопросов эмоции должны уйти на второй план. На первый план должны выйти профессиональнее компетенции людей, обладающих обеденным инструментарием. Мало восстановить один памятный знак, нужно еще благоустроить территорию вокруг него. И мы, после того как все предложения участников круглого стола донесли до администрации города, на территории которого располагается памятный знак, решили обратиться к профессиональному сообществу. С помощью конкурса еще большее количество горожан сможет предложить на конкурс свои макеты памятного знака. А профессиональное сообщество поможет ускорить решение вопроса установки достойного памятника Яше Степанову", - уверена Любовь Кулакова.

Идею проведения нового конкурса макетов поддержала и одна из участниц круглого стола Анастасия Барбашина, которая представила на нем свой эскиз памятника бойцу.

"Привлечь интерес петрозаводчан к этому памятному месту очень важно. И такие конкурсы должны проводиться не только среди профессионалов, но и среди обычных горожан. Мы сможем представить свои идеи, а профессионалы, уверена, помогут их реализовать", - сказала Анастасия Барбашина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-05-12 19:35:49
"Привлечь интерес петрозаводчан к этому памятному месту очень важно". А можно привлекать не уничтожением, а созиданием? За что ни возьмутся, так "до основания, а затем..."
Изувечить ансамбль пл.Кирова ради часовни, уничтожить "дерево дружбы" ради стелы, теперь увековечить память путем уничтожения памятного знака.
goo
2020-05-12 19:13:21
А кто будет убирать наваленные деревья и мусор, оставшиеся от строительства т.н. мототрассы? Это так и будет валяться и гнить?
Саша
2020-05-12 19:04:34
Какое право она имеет решать За народ? Ответственное лицо, получающее зарплату с налогов граждан, должно озвучивать их интересы. ????
кир
2020-05-12 18:53:41
Баш на баш. Против новых памятников. Но, если добьётесь от слезливых граждан, то взамен уберите название улицы Кузьмина, террориста. Или Ленина, Дзержинского и Фридриха с Карлом.
Саша
2020-05-12 19:03:11
Не трожь коммунистов! кир, ????
новый
2020-05-12 18:26:04
Бабуля не устала от общественной работы ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
05.05.2020, 15:47
Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:55
Капитал
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах
Минприроды России утвердило для республики "неработоспособные" нормативы рубок ухода за лесом.
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
Сегодня 10:43
По следам педофила 6
08.05.2020 12:43
Нездоровое питание
07.05.2020 13:36
Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде 18
06.05.2020 15:52
Вся аналитика

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 7
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»