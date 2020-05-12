Любовь Кулакова: "Профессиональное сообщество поможет ускорить установку достойного памятника Яше Степанову"

Председатель Общественной палаты республики Любовь Кулакова прокомментировала предложение о проведении нового конкурса макетов памятного знака бойцу истребительного батальона Якову Степанову.

Глава Общественной палаты республики Любовь Кулакова направила обращение в Художественную комиссию по рассмотрению проектных решений памятников, монументов, мемориальных и памятных досок, арт-объектов и других памятных знаков, устанавливаемых на территории Петрозаводска. После обсуждения на площадке палаты эскизов нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне столицы Карелии осенью 1941 года, общественники решили обратиться к профессиональному сообществу. Они предложили провести новый конкурс по выбору макета, чтобы получить еще больше предложений и компетентным жюри выбрать самый удачный и достойный проект.

"Поскольку вопрос демонтажа памятного знака Якову Степанову, располагавшегося на территории парка "Каменный бор", вызвал широкий резонанс, Общественная палата не могла остаться в стороне, - сказала Любовь Кулакова. - Я считаю, что главная причина этого резонанса - у населения не было достаточной информации, почему это происходит, что будет с благоустройством парка, строительством социальных объектов и в первую очередь - с памятником, увековечиванием памяти погибшего в Великую Отечественную войну".

По словам председателя Общественной палаты, задачей палаты было, с одной стороны, донести до властей города мнение граждан, а, с другой стороны, помочь горожанам активнее включиться в благоустройство территории, где они живут, и в сохранение исторического объекта.

"Я принимаю и понимаю эмоции людей, которые участвовали в обсуждении судьбы памятного знака Якову Степанову. Но при этом считаю, что в решении таких вопросов эмоции должны уйти на второй план. На первый план должны выйти профессиональнее компетенции людей, обладающих обеденным инструментарием. Мало восстановить один памятный знак, нужно еще благоустроить территорию вокруг него. И мы, после того как все предложения участников круглого стола донесли до администрации города, на территории которого располагается памятный знак, решили обратиться к профессиональному сообществу. С помощью конкурса еще большее количество горожан сможет предложить на конкурс свои макеты памятного знака. А профессиональное сообщество поможет ускорить решение вопроса установки достойного памятника Яше Степанову", - уверена Любовь Кулакова.

Идею проведения нового конкурса макетов поддержала и одна из участниц круглого стола Анастасия Барбашина, которая представила на нем свой эскиз памятника бойцу.

"Привлечь интерес петрозаводчан к этому памятному месту очень важно. И такие конкурсы должны проводиться не только среди профессионалов, но и среди обычных горожан. Мы сможем представить свои идеи, а профессионалы, уверена, помогут их реализовать", - сказала Анастасия Барбашина.