Людей, оказавшихся в трудной ситуации, освободят от уплаты НДФЛ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ граждан, оказавшихся «в трудной жизненной ситуации» и получивших право на "ипотечные каникулы".

Законопроект является "спутником" проекта закона об "ипотечных каникулах", который ранее приняла Госдума. Для тех, кто оказался "трудной жизненной ситуации", будет установлен льготный период.

На какой срок будет установлен льготный период, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".