«Люди остались без жилья на зиму»: сгоревший дом в деревне Карелии не был заброшенным

Жильцы сгоревшего дома в поселке Верхние Важины нуждаются в помощи.
Напомним, в минувшую пятницу, 28 октября, в 13:35 произошел пожар в деревянном доме на улице Мира ½ в деревне Верхние Важины. В паблике отряда спасателей Пряжинского района сообщалось, что строение не эксплуатировалось.
В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители деревни – погорельцы. В доме, пострадавшем от огня, была прописана семья.
«Дом эксплуатировался до последнего момента. Жители деревни помогали выносить вещи и т.п. Люди остались без жилья на зиму», - написали погорельцы.
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