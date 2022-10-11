«Люди остались без жилья на зиму»: сгоревший дом в деревне Карелии не был заброшенным

Жильцы сгоревшего дома в поселке Верхние Важины нуждаются в помощи.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 октября, в 13:35 произошел пожар в деревянном доме на улице Мира ½ в деревне Верхние Важины. В паблике отряда спасателей Пряжинского района сообщалось, что строение не эксплуатировалось.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жители деревни – погорельцы. В доме, пострадавшем от огня, была прописана семья.

«Дом эксплуатировался до последнего момента. Жители деревни помогали выносить вещи и т.п. Люди остались без жилья на зиму», - написали погорельцы.