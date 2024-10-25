Лобовое столкновение произошло на улице Луначарского в Петрозаводске

Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Луначарского и Промышленная.

Серьезная авария произошла сегодня, 29 октября, на перекрестке улиц Луначарского и Промышленная в Петрозаводске. Там в 11.22 утра столкнулись два автомобиля.

Оба транспортных средства двигались навстречу друг другу по улице Луначарского, затем одна из машин попыталась повернуть на улицу Промышленная. В результате автомобили столкнулись лоб в лоб.

Информация о пострадавших в аварии уточняется. Автомобили получили механические повреждения.

Момент аварии по пал на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк» и был опубликован в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Вчера, 28 октября, также на улице Промышленная в Петрозаводске произошла другая авария с участием двух автомобилей. А уже сегодня около 11 утра автомобили не поделили перекресток проспекте Ал. Невского и улицы Калинина.