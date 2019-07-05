Лолита объявила о расставании с молодым мужем после девяти лет брака

Новости по теме
Певица не стала скрывать причину разрыва и сделала любопытное заявление.
Певица официально объявила о расставании с возлюбленным, пишет "Узнай все". 55-летняя Лолита Милявская рассказала, что после девяти лет брака разводится со своим мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Это был ее пятый по счету брак.
Лолита сделала официальное заявление, которые в последнее время стали хорошим тоном — звезды сообщают публике о расставании и просят поклонников воздержаться от обсуждения этого события.
"Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет", — прокомментировала свое решение Лолита.
Это был не самый долгий брак Лолиты — рекорд принадлежит отношениям с продюсером и коллегой по "Кабаре-дуэту "Академия" Александру Цекало. С ним она прожила 12 лет и родила дочь Еву. Однако и девять лет для Милявской — срок внушительный: в основном продолжительность ее брачных союзов варьируется от года до пяти.
"Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь", — самоиронично отметила Милявская.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь 🤓✌. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен)🤓, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии