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Новости. Общество
19:10, 05 Июля 2019

Лолита объявила о расставании с молодым мужем после девяти лет брака

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Певица не стала скрывать причину разрыва и сделала любопытное заявление.

Певица официально объявила о расставании с возлюбленным, пишет "Узнай все". 55-летняя Лолита Милявская рассказала, что после девяти лет брака разводится со своим мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Это был ее пятый по счету брак.

Лолита сделала официальное заявление, которые в последнее время стали хорошим тоном — звезды сообщают публике о расставании и просят поклонников воздержаться от обсуждения этого события.

"Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет", — прокомментировала свое решение Лолита.

Это был не самый долгий брак Лолиты — рекорд принадлежит отношениям с продюсером и коллегой по "Кабаре-дуэту "Академия" Александру Цекало. С ним она прожила 12 лет и родила дочь Еву. Однако и девять лет для Милявской — срок внушительный: в основном продолжительность ее брачных союзов варьируется от года до пяти.

"Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь", — самоиронично отметила Милявская.

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Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь 🤓✌. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен)🤓, но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-07-05 20:46:38
Эта лживая тётка никогда мне не нравилась. У неё на лице всё написано. :)
Гость
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