Лолита объявила о расставании с молодым мужем после девяти лет брака

Певица не стала скрывать причину разрыва и сделала любопытное заявление.

Певица официально объявила о расставании с возлюбленным, пишет "Узнай все". 55-летняя Лолита Милявская рассказала, что после девяти лет брака разводится со своим мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Это был ее пятый по счету брак.

Лолита сделала официальное заявление, которые в последнее время стали хорошим тоном — звезды сообщают публике о расставании и просят поклонников воздержаться от обсуждения этого события.

"Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет", — прокомментировала свое решение Лолита.

Это был не самый долгий брак Лолиты — рекорд принадлежит отношениям с продюсером и коллегой по "Кабаре-дуэту "Академия" Александру Цекало. С ним она прожила 12 лет и родила дочь Еву. Однако и девять лет для Милявской — срок внушительный: в основном продолжительность ее брачных союзов варьируется от года до пяти.

"Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь", — самоиронично отметила Милявская.