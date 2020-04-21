Лолита похвасталась фигурой "как у Бузовой"

56-летняя Лолита Милявская стала худышкой и порадовала фанатов ультрасексуальным образом.

Поп-звезда показалась в облегающем наряде, который подчеркнул ее постройневшую фигуру, пишет "Космополитен".

Исполнительница хита "На „Титанике“" снялась в провокационном аутфите. Она облачилась в облегающий черный комбинезон со стразами и глубоким декольте. Одежда привлекла внимание к изменившемуся телу артистки. Заметно, что Лолита сбросила вес.

Милявская запечатлена вместе с поющей ведущей шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой. Та выбрала трикотажный темный костюм с декором в виде красных сердец. Обе знаменитости присоединились к челленджу Noxoxochallenge рэпера Потапа. Они танцевали под ритмичную мелодию группы Mozgi, после чего чихали в локоть.

Это забавное видео опубликовал муж Насти Каменских. "OMG! Ольга и Лолита — это сильная пара претенденток на наши призы", — отметил музыкант. Милявская добавила ролик в Instagram stories.

Фанаты эмоционально отреагировали на экспромт в исполнении звезд. "А как же пресловутый режим самоизоляции?", "Смешные такие", "Обожаю людей позитивных и веселых", "Фигура — как у Бузовой! Ну почти что", "Лола стройная такая стала! Красота какая", "Лолита худышкой стала! Просто нереальная, молодец!" — написали они.

Несколько пользователей заявили, что Милявская теперь выглядит лучше Бузовой. "Даужас! Сама в шоке", — ответила Ольга. Телеведущая добавила: "Она просто шикарна!".