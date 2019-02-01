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Новости. Общество
17:40, 01 Февраля 2019
фото: ТАСС / МЧС по Самарской области

Лоухское ДРСУ попалось на нарушении закона

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По требованию надзорного ведомства предприятие устранило нарушения законодательства об отходах производства, сообщает прокуратура Карелии

Прокуратура Лоухского района в ноябре 2018 года провела проверку Лоухского ДРСУ.

"Было установлено, что в нарушение требований законодательства бочки с нефтепродуктами беспорядочно стояли по территории производственной базы и асфальтобетонного завода предприятия без навеса и поддона, имелись следы разлива нефтепродуктов. Территория была захламлена отходами производства и потребления, контейнеры в помещениях и на территории переполнены, селективный сбор отходов не проводился", - говорится в сообщении.

На предприятии не был заведен журнал учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

При этом директор ДРСУ не имел профессиональной подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Прокурор района направил директору представление об устранении выявленных нарушений закона. Кроме того, в отношении руководителя было возбуждено административное дело. В итоге министерство природных ресурсов и экологии РК привлекло руководителя к ответственности.

В результате принятых мер прокурорского реагирования выявленные нарушения законодательства предприятием устранены.

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