Ловкий житель Карелии по паспорту коллеги оформил пять микрозаймов

Жителя Медгоры отправили на обязательные работы по делу о мошенничестве.

Вынесен приговор 34-летнему жителю Медвежьегорска. Как установили в полиции и в суде, на протяжении двух месяцев прошлого года мужчина пять раз оформил онлайн-займы в микрокредитных организациях под именем сегежанина.



Дознаватели выяснили, что горожанин, воспользовавшись удобным моментом, сфотографировал паспорт у коллеги. С помощью этих данных он получил без малого 40 тысяч рублей.



При этом злоумышленник указал в заявке номер мобильного телефона, которым ранее не пользовался.



Подсудимый приговорен к 300 часам обязательных работ. Также мировой суд обязал его возместить ущерб потерпевшим по гражданским искам, рассказали в МВД Карелии.