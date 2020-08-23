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Лучшая многодетная семья России живет в Карелии

Новости. Общество
07:25, 24 Августа 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Многодетные родители Ложкины, воспитывающие 11 детей, стали победителями в одной из номинаций на Всероссийском конкурсе "Семья года 2020".

Александр и Светлана Ложкины воспитывают 11 детей: пятерых своих и шестерых приемных. Многодетная семья из Петрозаводска одержала победу на Всероссийском конкурсе. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сейчас такие большие семьи – редкость. Многие считают, что уделять достаточно внимания каждому ребенку в такой ситуации невозможно. Но пример Ложкиных доказывает обратное. Различий на своих и чужих Светлана и Александр не делают, для всех находят время, помогли каждому подобрать занятие по душе. Ребята увлекаются спортом, танцами, музыкой, побеждают в соревнованиях и конкурсах. Старшие сыновья уже определились с выбором профессии: один учится в военном институте в Москве, второй поступает в кадетское училище. Поводов для гордости у родителей немало. Но самое главное, что в этой семье все уважают и поддерживают друг друга", - написал Парфенчиков.

По словам губернатора, жюри всероссийского конкурса отдало победу в номинации "Многодетная семья" Ложкиным, выбрав их из почти трех тысяч российских семей.

Артур Парфенчиков пообещал, что вскоре семья Ложкиных должна получить жилье.

"Конечно, такой большой семье нужно много места, они давно мечтали о своем доме. Решение жилищного вопроса нашлось в рамках республиканской программы адресной социальной помощи семьям с детьми. Отмечу, что с 2019 года по этой программе мы помогли 42 семьям. Александр и Светлана тоже обратились в центр соцработы, и в августе республиканская комиссия приняла решение о выделении Ложкиным 3,5 миллионов рублей. Скоро они отпразднуют новоселье", - сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль.

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