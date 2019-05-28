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Новости. Криминал
14:10, 28 Мая 2019
фото: карельское управление следственного комитета

"Лучше бы на их месте оказались мужчины" – Ипатов заявил, что жалеет им убитых девушек

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Близится к завершению расследование уголовного дела Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах двух девушек в сентябре прошлого года в Петрозаводске.

Об этом сообщил адвокат Ипатова Юрий Петровский. По словам защитника, следователь по особо важным делам карельского Следкома Валерий Елизаров закончит расследование буквально в ближайшие дни. После этого 29-летнему петрозаводчанину Антону Ипатову будет предъявлено окончательное обвинение, после чего материалы дела передадут в прокуратуру.

Как пояснил Петровский, судебный процесс может начаться до 10 августа. До этого времени продлен арест обвиняемого.

В марте Ипатов был признан вменяемым петербургскими психиатрами.

В настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с результатами различных экспертиз по делу, в частности, генетическими, которые были проведены питерскими экспертами. На одежде Ипатова обнаружены следы крови его несчастных жертв.

По словам Юрия Петровского, сейчас Ипатов жалеет убитых им девушек и говорит, что "лучше бы на их месте оказались мужчины". В следственном изоляторе № 1 на улице Герцена Ипатова по-прежнему не навещают ни его мать, ни гражданская супруга. Передачи приносит только его бабушка. Однако, по нашим данным, последнее время она, по просьбе внука, попросившего ее не перетруждать себя походами в СИЗО в преклонном возрасте, стала реже приходить в изолятор.

Напомним, что помимо совершения двух убийств, Ипатов также обвиняется в нанесении тяжкого вреда здоровью молодому приятелю, вместе с которым он участвовал в застолье, а также своей несовершеннолетней знакомой.

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