Лучшие медики Карелии получили награды

Накануне Дня медика около сорока специалистов удостоены республиканских наград.

В минувшую пятницу, 17 июня, в Музыкальном театре республики прошёл торжественный вечер, посвящённый Дню медицинского работника. Его гостями стали сотрудники медучреждений, ветераны здравоохранения, бывшие министры здравоохранения Карелии. Праздничное настроение медикам создал «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». Об этом сообщили в Минздраве региона.



Лилия Кончакова /ИА Республика

Врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты, санитарки, а также сотрудники вспомогательных служб, без которых невозможна слаженная работа учреждений здравоохранения, получили почётные награды от Министерства здравоохранения РФ и правительства Карелии, Законодательного собрания республики Карелия, Петросовета и главы Петрозаводска.

На вечере министр здравоохранения республики Михаил Охлопков отметил, что в нашей республике трудятся более 15 тысяч медицинских работников.



Лилия Кончакова / ИА Республика»

- Профессия медицинского работника всегда была и будет востребована и уважаема. Мы единая команда и благодаря главе Карелии Артуру Олеговичу Парфенчикову можем воплощать здравоохранении самые современные мечты. Цените каждый миг, каждый час и каждый день своей жизни, а с учётом того, что мы медицинские работники, цените и чужие жизни, - отметил Михаил Охлопков.

Ежегодно, в преддверии Дня медицинского работника, Минздрав Карелии организовал онлайн-голосование среди жителей Карелии, которые определяют лучшего медицинского работника республики. В рамках акции в министерство поступили более трёх тысяч обращений со словами благодарности в адрес медиков. Наибольшее количество добрых отзывов были обращены врачу-педиатру Городской детской поликлиники № 1 Петрозаводска Юлии Андроновой. Михаил Охлопков вручил ей диплом победителя и подарок.



правительство Карелии

Напомним, что День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.