Лучший рассольник по-ленинградски приготовил заключенный из Петрозаводска

Конкурс профессионального мастерства среди осужденных «Еда в ИК» прошел в Сегеже.

В Сегеже состоялся финал конкурса профессионального мастерства среди осужденных «Еда в ИК». За звание лучшего повара боролись четверо претендентов из исправительных учреждений республики, сообщили в УФСИН Карелии.





В первый день состязаний мужчины приняли участие в мастер-классе, который провел шеф-повар одного из известных карельских ресторанов Дмитрий Ильин. Он также был приглашенным экспертом в жюри, рассказали в источнике.





Кулинарный гуру приготовил ризотто с морепродуктами, в процессе рассказывал о секретах приготовления этого популярного итальянского блюда, его истории и продемонстрировал возможные варианты подачи.



Шеф-повар отметил высокое профессиональное мастерство участников, достойное оснащение кухни и чистоту помещений.





Участникам конкурса предстояло приготовить «рассольник по-ленинградски», салат «Столичный» и гуляш из говядины с картофельным пюре. Повара стремились соблюсти технологию, оригинально подать блюда и продемонстрировать мастерство.





Все члены жюри отметили компетентность конкурсантов. Повар из исправительной колонии № 9 был единогласно признан лучшим.

«Этот конкурс дал новый толчок, стимул к развитию в профессии. Мы соревновались не только друг с другом, но и каждый сам с собой, проверяя полученные знания, умения и навыки. И после освобождения я планирую продолжить работать по профессии, ведь это мое призвание», — отметил победитель.

«Целью нашего конкурса, помимо культурного и эстетического воспитания осужденных, является повышение их профессионального мастерства и развитие творческих способностей, а также возможность самореализоваться в поварском искусстве», — рассказали организаторы.