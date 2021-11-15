Лучшим оператором машинного доения в Карелии признан мужчина

В Карелии подвели итоги республиканского конкурса профессионального мастерства операторов машинного доения коров.

Как рассказали в Минсельхозе республики, конкурс прошел на базе АО «Племсовхоз «Мегрега», где свое мастерство и умение продемонстрировали 9 операторов из разных сельскохозяйственных предприятий региона.

Программа конкурса предусматривала четыре этапа — теоретическая подготовка участников, разборка и сборка доильного аппарата, санитарная подготовка, доение коров.

В результате призерами стали три участника из одного хозяйства — АО «Племсовхоз «Мегрега», они взяли и бронзу, и серебро, и золото. Победителем конкурса, набравшим 97,63 балла из 100 возможных стал Григорий Оноев.