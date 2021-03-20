Лыжница из Карелии вошла в пятерку лучших на Первенстве России

Сегежская спортсменка Ольга Жолудева стала четвертой на Первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров.

По сообщению Минспорта Карелии, 21 марта в Кирово-Чепецке завершилось Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет. Заключительным видом соревнований стали масс-старты свободным стилем.

Карельская лыжница из Сегежи, мастер спорта России Ольга Жолудева финишировала четвертой на дистанции 15 км среди девушек с результатом 40:09,9.

Ранее Ольга Жолудева заняла десятое место на Чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи в Финляндии.