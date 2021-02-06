Лже-сотрудники Пенсионного фонда цинично обманули пенсионерку из Петрозаводска

Неизвестные похитили у пожилой жительницы столицы Карелии 24 тыс рублей, пообещав компенсацию Пенсионного фонда за многолетний добросовестный труд.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратилась 69-летняя жительница города, которая сообщила, что неизвестные похитили у неё 24 тысячи рублей. По словам заявительницы, звонивший представился работником Пенсионного фонда. "Специалист" сказал пенсионерке, что ведомством принято решение назначить ей компенсацию за добросовестное выполнение служебных обязанностей, профессионализм и большой стаж работы. Для того чтобы получить выплату, петрозаводчанка должна была продиктовать "сотруднику" номер её банковской карты. После того, как она это сделала, жительнице карельской столицы пришло уведомление о списании денежных средств.



В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Полиция Карелии призывает жителей быть бдительными. Чтобы не стать жертвой мошенников, никому не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Всю достоверную информацию по имеющимся выплатам можно уточнить на официальном сайте государственного учреждения пенсионной системы, по телефонам горячей линии или лично, посетив региональное отделение Пенсионного фонда.

Ранее мы сообщали, что жертвой дистанционных мошенников стал депутат Заксобрания Карелии Андрей Мазуровский, у которого неизвестные похитили почти 700 тысяч рублей.