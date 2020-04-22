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Лжепродавец украл у жителя Карелии около 30 тысяч рублей

Новости. Криминал
18:00, 23 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин
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В полицию Костомукши обратился 39-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина решил купить ноутбук и нашел на сайте бесплатных объявлений заманчивое по цене предложение. Он связался с продавцом, тот обещал доставить товар из другого региона. При этом попросил оплатить покупку сразу и отправил собеседнику ссылку для перечисления денег. Костомукшанин перевел 28,7 тысячи рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Ранее интернет-мошенники извинились перед обманутым жителем Карелии, списав все на коронавирус.

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