Лжепродавец украл у жителя Карелии около 30 тысяч рублей

В полицию Костомукши обратился 39-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина решил купить ноутбук и нашел на сайте бесплатных объявлений заманчивое по цене предложение. Он связался с продавцом, тот обещал доставить товар из другого региона. При этом попросил оплатить покупку сразу и отправил собеседнику ссылку для перечисления денег. Костомукшанин перевел 28,7 тысячи рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Ранее интернет-мошенники извинились перед обманутым жителем Карелии, списав все на коронавирус.